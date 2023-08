Stravični snimak sa mesta pada ukrajinskih aviona u sudaru "Albatrosa" poginula trojica, bageri vadili spržene olupine (video)

U sudaru dva trenažna aviona L-39 Albatros ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva poginula su tri pilota, među kojima je i Andrej Pilšikov, sa pozivnim imenom "Đus".

Do sudara na nebu je došlo juče, iznad grada Žitomira. Na mestu pada ostale su olupine aviona zabijene u zemlju, a prema snimcima koje je objavila Neksta vide se kamioni puni sprženih delova letelice. Prema pisanju ukrajinskih medija, Pilšikov je učestvovao u odbrani Kijeva na početku rata, leteći na avionu MiG-29. Footage of the plane crash near Zhytomyr has appeared online. pic.twitter.com/9ZjRjyu3oU — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2023 Više puta je govorio za