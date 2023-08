Tropski vikend u Srbiji! RHMZ upozorio na visoke temperature Od ovog datuma velika promena vremena: Stižu pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.

Istočni i jugoistočni vetar biće slab. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 34 do 38. I Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, uz slab jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 21 do 23, a najviša dnevna oko 37 stepeni. RHMZ najavio promenu vremena "Do ponedelјka zadržaće se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 33 do 38 °S. U ponedelјak uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, a u utorak i u ostalim krajevima promena