Ekološki aktivisti blokirali "Gazelu"

Savez ekoloških organizacija Srbije blokirao je u 14 časova most "Gazela" i najavio da će blokada trajati do 22.00. Zahtevaju da se razmatra narodna inicijativa kojom bi se van snage stavio Zakon o planiranju i izgradnji.

Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) blokirao je u 14 časova most "Gazela". Aktivisti su se okupili ispred Centra "Sava", odakle su krenuli do "Gazele", čiju su blokadu najavili do 22 časa. Zahtevaju da se razmotri narodna inicijativa, kojom bi se van snage stavio Zakon o planiranju i izgradnji.