Srbija na skeneru B92.net: Utakmica koju nismo želeli, ali nam je bila potrebna

Košarkaši Srbije pobedili su Portoriko, međutim, u drugom poluvremenu doživeli su veliki pad u igri, što baca senku na sjajnih prvih 20 minuta.


"Orlovi" su slavili rutinski, 94:77, ali su u drugih dvadeset minuta dopustili su rivalu da smanji zaostatak sa -30 na -10. Takvo opuštanje do sada nije bilo karakteristično za ovaj tim, ali na neki način je i dobro što se desilo. To su rekli i reprezentativci Srbije u miks-zoni, a evo šta su pokazali na terenu. Stefan Jović – Srpski plejmejker nastavlja se sigurnim utakmicama. Odlično razigrava saigrače, koristi sve što mu odbrana da i zato neretko ide i do