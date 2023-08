Voznjacki lako sa Ruskinjom

Karolina Voznjacki, nekada prva igračica sveta, plsairala se u drugo kolo u Njujorku.

Ona je posle 82 minuta igre pobedila 227. igračicu na WTA listi, Ruskinju Tatjanu Prozorovu, 6:3, 6:2. Start je bio izjednačen, videli smo razmenu brejkova na početku, da bi od 3:3, Karolina, koja je trenutno 628. na svetu, napravila mini seriju od 3:0 i tako došla do seta. U drugom setu, Ruskinja je u jednom momentu otišla u svlačionicu na medicinski tretman, bilo je očigledno da ima problema sa leđima. Voznjacki je to iskoristila i napravila tri brejka do kraja,