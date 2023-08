Vatra guta splav na Ušću! Pogledajte vatrenu buktinju na Savi, objekat poptuno uništen! (video)

Oko 1 sat posle ponoći veliki požar zahvatio je jedan splav na Ušću! Na fotografijama se vidi da vatra bukvalno guta ceo objekat na vodi.

Vatrena buktinja vidi se odlično i sa desne obale Save, o čemu svedoče slike o požaru. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Vatrogasci su za samo nekoliko minuta stigli na lice mesta. U toku je intervencija kako se vatra ne bi proširila na ostale splavove. Kako Kurir nezvanično saznaje, izgoreo je splav "Kotje". View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Prema prvim informacijama, srećom nema