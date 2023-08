Skandal na ju- es openu! Bublik uvredio Tima ali osobe sa invaliditetom (video)

Šampion US Opena iz 2020. Dominik Tim zabeležio je prvu pobedu u Njujorku od tog trijumfa. I to nad Aleksanderom Bublikom 6:3, 6:2, 6:4. Nažalost, sjajna pobeda Austrijanca ostala je u senci neviđenog ispada Kazahstanca.

FOTO: EPA Već je ove godine Bublik gubio od Gaela Monfisa, dva puta od Stana Vavrinke, a u trenucima kada je video da mu je kraj protiv Tima, sredinom drugog seta, malo je reći da se nije sportski poneo. "I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," - Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen ??? Excuse me ??? pic.twitter.com/S4Yj3RqGbu — S. E. (@tennis_inmyhead) August 28, 2023 - Je..no sam umoran od svih ovih hendikepiranih