Lajović bez pobede na Grend slemu: "U, je..."

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo ove sezone da ostvari niti jednu pobedu na Grend slem turnirima.

Lajović je ovoga puta poražen na startu US opena od Kineza Jibing Vua rezultatom 3:6, 6:4, 2:6, 6:4, 6:2. Duci je imao sve u svojim rukama, prednost od 2-1 u setovima, ali je Vu u nastavku uspeo da preokrene. "Malo sam izgubio ritam na bekhendu od sredine četvrtog seta. Posle je on krenuo da igra veoma dobro, da bolje riternira i teško sam dobijao svoje gemove od sredine četvrtog – pritisnuo me je, malo sam izgubio i samopouzdanje tu. U petom setu je jednostavno