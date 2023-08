Španac psovao liniju zbog Novaka: Nije mogao da veruje šta je Đoković pogodio

Novak Đoković traži prolaz u treće kolo US Opena protiv Bernabe Zapate Miraljesa, a sve detalje sa ovog susreta možete pratiti uz Nova.rs.

Srpski teniser želi da se plasira u treće kolo US Opena, a od 2007. godine, kada je debitovao na ovom grend slemu, nikada nije ispao pre trećeg kola. I ovog puta bi plasman trebalo da bude rutinski zadatak jer je ubedljivi favorit protiv Španca koji je specijalista za šljaku. Zapata Miraljes nikada u karijeri nije osvojio ATP titulu, a ovo će mu biti i najveći izazov do sada. Tribine će biti ispunjene verovatno do poslednjeg mesta jer postoji zaista neverovatna