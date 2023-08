Uživo "za nas bi to bila kataklizma" Vučić o Orbanovoj izjavi da će Srbija i Mađarska napad na Južni tok smatrati objavom rata: "Nadam se da to nikome neće pasti na pamet"

"To je Viktor (Orban) uslovno govorio, a suština je da se nadamo da nikada nikome neće pasti na pamet da napadne ono što smo mi platili i izgradili.", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući izjavu mađarskog premijera da će "Srbija i Mađarska napad na Južni tok smatrati kao objavu rata". Vučić je naveo da je "za nas to od presudnog značaja, imamo velike rezerve gasa, ali ne može naša mreža da crpi dovoljne količine jer nije tolika propusna moć."

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li podržava da bi napad na Južni tok bili razlog za rat. - Nemamo naznaka da je tako nešto moguće, a za nas bi to bila kataklizma - kazao je Vučić. On je danas obišao rekonstruisani put Raška - Novi Pazar. U pitanju je deonica koja sen alazi se na magistralnom putu Beograd - Kraljevo - Raška - granica sa Crnom Gorom.