Ispred Narodne skupštine počeo 18. protest Srbija protiv nasilja

Beta pre 21 minuta

Protestna šetnja pored gradilišta na Slaviji: Ubijaju naš grad, to je Savamala Prilikom prolaska učesnika protesta "Srbija protiv nasilja" pored mesta u blizini Trga Slavija gde se gradi novi stambeno-poslovni kompleks umesto dosadašnjih objekata, zgrada i radnji, sa kamiona na kojem je ozvučenje rečeno je da time "ubijaju naš grad" i da je "to Savamala". Kako javlja reporter agencije Beta, poruke su upućene u vezi protesta dela opozicije zbog ovih građevinskih poduhvata.

Učesnici protestne šetnje nastavili su prema sedištu ministarstava prosvete i pravde, gde bi trebalo da se obrate predstavnici prosvetnih radnika i studenata. Građani u protestnoj koloni uzvikuju "Vučiću odlazi", a čuju se i pištaljke i vuvuzele. Krenula protestna šetnja do ministarstava prosvete i pravde Građani su na protestu "Srbija protiv nasilja" ispred Narodne skupštine krenuli u protestnu šetnju do ministarstava prosvete i pravde u Nemanjinoj ulici uz pesmu "Vostani Srbijo", a na čelu kolone se kao i u prethodnim nedeljama nalaze veliki transparenti "Srbija protiv nasilja" i "Studenti protiv nasilja". Kako javlja reporter agencije Beta, prethodno je moderator programa Smiljan Banjac rekao da je predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da "ne primećuje proteste", što je ocenio da je "prostačko ruganje" svima koji mu se ne udvaraju. Okupljeni na platou ispred Skupštine Srbije, gde je protest počeo, ovo su ispratili dugim i glasnim uzvicima "Ua Vučić". Banjac je rekao i da demonstranti pokazuju da će istrajati do kraja, koliko god to trebalo, i da time šalju podršku učesnicima protesta protiv nasilja koji se održavaju širom Srbije. On je naglasio da su se roditelji nadali da će vlast učiniti nešto da se sa novom školskom godinom deca sigurnije osećaju, ali da, kako je naveo, to nije slučaj. "Šta se promenilo u ovih nekoliko meseci od tragedija. Praktično ništa, nula", rekao je Banjac govoreći o masovnom ubistvu dece u školi "Vladislav Ribnikar". On je podsetio da je vlast odredila da prva nedelja u školama bude posvećana emocijama i solidarnosti, ali je ocenio da je to "licemerje", jer ova vlast podržava nasilje i govor mržnje. "Vi koji ste na protestima pokazujete solidarnost", rekao je Banjac. Građani u protestnoj šetnji skandiraju "Vučiću odlazi" a čuju se i zviždaljke i vuvuzele. Ispred zgrade Skupštine Srbije počeo je večeras 18. po redu protest "Srbija protiv nasilja" čiji bi učesnici trebalo da u protestnoj šetnji kasnije odu do sedišta ministarstava prosvete i pravde. Kako je najavljeno, planirano je i da se pruži podrška inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću koji su otkrili afetu "Jovanjica", zbog čega su postali žrtve pretnji i pritisaka. Kako javlja reporter agencije Beta, saobraćaj ispred zgrade Skupštine je blokiran. Na kamionu sa ozvučenjem odakle se obraćaju govornici okačen je veliki transparent "Šta ste uradili da se ne ponovi", što je pitanje vlastima povodom masakra u školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca. Poslanici Demokratske stranke i Narodnog pokreta Srbija, Srđan Milivojević i Miroslav Aleksić istakli su transparent sa natpisom "Ne diraj Jovanjicu i kumove", kao i "Podrška", sa likovima inspektora Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića. Neki od građana drže ispisane poruke među kojima su "Protiv zločinačkog sistema" i "Nasilje je i kad država šikanira nedužne", a tu je i veliki transparent "Studenti protiv nasilja", kao i veći broj srpskih zastava. Protesti u Beogradu, a potom i širom Srbije, počeli su posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" i u selima u okolini Mladenovca i Smedereva. Među zahtevima protesta koje tehnički organizuje deo proevropske opozicije, su ukidanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi i gašenje tabloida koji promovišu govor mržnje i nasilje. Traži se i smenjivanje ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbdnosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, kao i rukovodstva Radio televizije Srbije i Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Na protest pozivaju opozicione parlamentarne grupe "Pravac Evropa", Narodna stranka, Demokratska stranka, Zajedno-Moramo, Zeleno-levi front-Ne davimo Beograd, koje naglašavaju da protest nije stranački.

(Beta, 09.02.2023)