Novak preživeo još jedan težak momenat: Okrenuo se ka timu i podigao ruku

Srpski derbi usred Njujorka. Novak Đoković i Laslo Đere odlučuju ko će proći u osminu finala US Opena, a sve detalje sa ovog susreta možete pratiti uživo uz Nova.rs. Dva tenisera su do sada odmerila snage samo jednom i to usred Beograda. Bilo je to u trenutku kada je Đoković pokušavao da pronađe pravu formu nakon deportacije iz Australije. Te 2022. godine je Đere imao i meč loptu, ali je na kraju u izuzetno atraktivnom meču slavio Đoković sa 2:6, 7:6(6), 7:6(4).