Budanov: Rat se mora preneti na teritoriju Rusije

KIJEV – Načelnik Glavne uprave za obaveštajne poslove Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov smatra da rat treba preneti na teritoriju Rusije. „Po mom mišljenju, to je odlična ideja.

Rat bi trebalo preneti na drugu teritoriju, a to je, naravno, Ruska Federacija”, rekao je on, prenosi Ukrinforma. Na pitanje novinara da li to treba da budu ciljani udari, akti sabotaže itd., Budanov je rekao da je bolje da te operacije budu što šire. Prema njegovim rečima, Rusija je odavno krenula putem strateškog poraza, javlja Tanjug. Budanov je naglasio da se Rusija pretvorila u diplomatskog izopštenika, da ruska ekonomija „nije u baš dobrom stanju”, a vojna