De Minor bez muke do četvrtog kola

Australijanac Aleks De MInor ispustio je svega šest gemova u susretu trećeg kola US Opena.

On je posle 106 minuta igre pobedio Čileanca Nikolasa Đarija, 6:1, 6:3, 6:2. Nije delovao Đari dobro od početka meča, izgledalo je kao da ima nekih problema što je De Minor iskoristio. Veoma lako je stigao do prvog seta, napravio tri brejka za 6:1 posle samo 26 minuta. U drugom seti do brejka je došao du četvrtom gemu i tu prednost sačuvao. Dva brejka u trećem setu Australijanca, obezbedila su mu trijumf, iskoristio je četvrtu meč loptu u osmom gemu i 6:2. Njega u