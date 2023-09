Siner prejak za Vavrinku

Janik Siner, šesti nosilac na US Openu, izborio se za drugu nedelju turnira.

Italijan je posle tri sata igre pobedio bivšeg šampiona turnira, iskusnog Stena Vavrinku, 6:3, 2:6, 6:4, 6:2. Tako je Siner pokazao da je u dobroj formi, a Švajcarcu se revanširao za poraz u prvom kolu na ovom turniru pre četiri godine. Jedan brejk u prvom setu bio mu je dovoljan da dođe do 6:3. Vavrinka je podigao ritam i nivo igre u drugom setu, uz dva brejka stigao je do 6:2 i izjednačenja. Međutim, nije imao snage za više, mlađani Siner je bio sigurniji do