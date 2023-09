(UŽIVO) Finale EP za odbojkašice: Srbija osvojila prvi set protiv Turske

Uživo Srbija - Turska 1:0 (27:25) Drugi set Drugi set Igra se poen za poen i u drugom setu.

Tijana Bošković ne uspeva da odlepi Srbiju na razliku 5:5. Dobar blok i "kuvanje" donele su Turskoj dva poena prednosti 5:7. Nisu usopele srpske teniserke da iskoriste dve kontre, Karakurtova je sačuvala "plus dva" 7:9. Imale su Turkinje dobar prijem, iz njih su gradile i precizne napade. Dodale su i dobar blok i preko Vargasove stigle do 8:11. Razigrala se Karakurt, posle dobrog servisa je 10:13. Posle greške Tijane na servisu, Turska se odlepila na "plus 4"