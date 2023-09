Uživo, Đoković - Goja: Novak nerešiva enigma za Hrvata

SRPSKI teniser Novak Đoković u četvrtom kolu Ju-Es opena igra protiv hrvatskog tenisera Borne Goja. Duel možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP 2:1 - Zanimljivo je da je do sada Goja imao pet vinera naspram tri Novakovih. Ipak, i treći gem dosta ujednačen, došao je Srbin do 30:30, usledila je neiznuđena greška za gem loptu. Na kraju, još jedan gem koji je otišao u igru na razliku. Nakon toga neverovatan poen osvojio je Đoković. Uspeo je smeč sa mreže da vrati, i ne samo to, već da nakon toga rivala natera na grešku. I nakon svega toga Goja dolazi do prvog gema u karijeri na stadionu Artur