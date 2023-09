Nejmar: Najveći san mi je da sa Brazilom osvojim Svetsko prvenstvo

Fudbaler Al Hilala Nejmar izjavio je da mu je najveći san da sa selekcijom Brazila osvoji Svetsko prvenstvo, prenosi Mundo deportivo.

Nejmar je u letnjem prelaznom roku prešao iz Pari Sen Žermena u Al Hilal. "Očigledno je da se i dalje nadam da ću jednog dana moći da ispunim svoj najveći san, a to je da osvojim SP. U Brazilu postoji jedan čovek koji je naš najveći idol. Govorim o legendarnom Ziku, koji nije osvojio Mundijal. To ne opravdava kvalitet i dar koji je imao, a to se odnosi i na mene", rekao je Nejmar. On je priznao da bi voleo da se jednog dana vrati u domovinu. "Imam još jedan san, a