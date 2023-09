Đoković: Pravim istoriju, ali sam svestan da je Nadal i dalje tu

Srpski teniser Novak Đoković ponovio je još jednom da su mu Grend slemovi najvažniji u ovoj fazi karijere.

Šansu da stigne do 24. imaće u nedelju na US openu, kada će od 22.00 igrati protiv Danila Medvedeva. Novaku će to biti 36. Grend slem finale na 72. nastupu na najvažnijim turnirima. "Solidno, polovično (smeh). Grend slemovi su oduvek bili najviši prioritet kada pravimo raspored i kada gledamo u kom delu sezone želim da igram najbolji tenis i na kojoj podlozi. Gledali smo da imam raznovrsnost u igri da bih mogao na svakom grend slemu dam svoj doprinos u maksimalnom