US Open 2023: Novak Đoković u finalu, juri 24. grend slem titulu

Novak Đoković će u nedelju igrati svoje 35. finale na nekom od najvećih teniskih turnira i pokušati da osvoji ukupno 24. grend slem u karijeri.

U polufinalu US Opena, poslednjeg grend slema u sezoni, Đoković je pobedio 20-godišnjeg Amerikanca Bena Šeltona 3:0 u setovima (6-3, 6-2 i 7-6) i čeka ishod drugog polufinalnog duela između Španca Karlosa Alkaraza i Rusa Danila Medvedeva.

Biće to rekordno, 10. finale Đokovića na US Openu - do sada je tri puta osvajao ovaj turnir, šest puta gubio.

Šelton je u januaru ove godine stigao do četvrtfinala Australijen opena, što je bilo prvi put da je mladi Amerikanac putovao van Sjedinjenih Država.

Nesumnjivo je da je pred Šeltonom budućnost, ali sadašnjost pripada 16 godina starijem Đokoviću.

Ispostaviće se da je na putu do finala Đoković imao najteži ispit u 3. kolu protiv zemljaka Lasa Đerea, koga je dobio 3:2 u setovima, iako je Đere vodio 2:0.

„Ovo su mečevi i situacije koje me inspirišu i zbog kojih ustajem svako jutro.

„Treći set je mogao da ode i na drugu stranu, bilo je bučno, ali srećan sam zbog pobede", rekao je Đoković posle polufinala.

Tok meča

Prvi set

Pokušavao je mlađani Šelton na revolveraški način da iznenadi Đokovića, odapinjući svaku lopticu.

Ali najčešće je grešio.

Iskoristio je Đoković prvu brejk priliku i poveo 5:2, da bi na Šeltonov servis imao 40-0.

Amerikanac je delovao izgubljeno i volšebno se vratio i dobio taj gem, da bi u narednom podigao domaću publiku na noge, došavši do prve prilike za brejk.

Ali brzopleto je odigrao i poslao dve loptice u mrežu, što je Srbinu donelo vođstvo od 1:0 u setovima.

Đoković je odigrao vrlo iskusno prvi set, crtao je po terenu, pogađao uglove, i prisiljavao protivnika da igra bekhend, umesto forhenda koji mu je, uz servis, najjače oružje.

Drugi set

Odmah je Đoković imao priliku za brejk, ali se Šelton izvukao odličnim servisima.

Bio je to gotovo preslikan prvi set.

Šelton je rizikovao jakim udarcima, nekad bi mu uspevalo da pogodi samu liniju, a Đoković je u istom trenutku kao i u prvom setu došao do brejka i poveo 3:2.

Uspeo je Đoković potom da oduzme još jedan servis energičnom Amerikancu i na svoj servis potvrdi veliku prednost - 2:0 u setovima.

Treći set

Reuters/MIKE SEGAR Glumica Šarliz Teron bila je na tribinama Artur Eš stadiona i posmatrala meč Đokovića i Šeltona

Reuters/MIKE SEGAR Legendarni muzičar Džon Bon Džovi takođe je gledao meč Đokovića i Šeltona

Odmah na početku trećeg seta Đoković je oduzeo servis protivniku i nagovestio brzi kraj meča.

Ali, odužilo se.

Imao je srpski teniser novu brejk šansu za vođstvo od 4:1, ali se Amerikanac ponovo izvukao izuzetno snažnim i brzim servisima - oko 230 kilometara na sat.

Pri vođstvu Đokovića od 3-2 u gemovima, Šelton je imao priliku za brejk i prinudio je protivnika na grešku.

Bio je to prvi brejk Amerikanca posle dva sata igre.

Amerikanac je dobio na samopouzdanju, servisima je slao rakete i došao do vođstva od 5-4 u gemovima.

Imao je Šelton i priliku da dobije treći set, Đokovića nije išao servis, ali se nekako spasao i izjednačio na 5-5.

Neiskustvo i brzopletost, uz saznanje da je propustio šansu da ostane u meču, koštale su Šeltona u narednom gemu na njegov servis.

Đoković je iskusno sačekao svaku grešku mlađeg rivala i kaznio ga oduzimanjem servisa.

Drama u narednom gemu.

Najpre je Đoković spasio dve brejk lopte koje je imao Šelton, potom je imao i meč loptu, ali je promašio paralelu, da bi potom poklonio Amerikancu izjednačenje plasiravši smeč u mrežu.

U taj-brejku, Đoković je bio smireniji, prevagnulo je iskustvo.

Pobedonosni poen proslavio je u Šeltonovom stilu: kao da se javlja na telefon i potom spušta slušalicu.

Iako ima 36 godina, Đoković još nije nagovestio kraj.

Kaže da se i dalje oseća odlično, da i dalje uživa u sportu koji mu je, često ponavlja, mnogo dao.

A i on je tenisu dao sve.

Kada se jednog dana bude opraštao, tenis će ostati bez još jednog velikana, po mnogima najvećeg svih vremena.

Bez obzira na stalna sporenja oko toga ko je broj 1 u tenisu svih vremena, sve titule i rekorde koje je postavio, tenisu će sigurno nedostajati veliki zabavljač, a Đoković to jeste.

Pokazao je to i na US Openu.

Iako je jedva disao posle plasmana u polufinale, a majica se cedila od znoja po terenu u Njujorku, zapevao je veliki hit (You Gotta) Fight for Your Right (To Party!), grupe Bisti bojs (Beastie Boys) na oduševljenje publike.

Đoković na US Openu, posle ovogodišnjih titula u Melburnu i Parizu, uz izgubljeno finale Vimbldona, traži još jedan adut u debati o najvećem teniseru ikada.

A već ih ima poprilično - rekordne 23 grend slem titule su na vrhu te liste.

Osvajanjem 24. titule, napravio bi značajnu razliku u odnosu na Španca Rafaela Nadala (22), koji se već duže muči sa povredama i najavio je skori kraj karijere, i Rodžera Federera (20), koji se penzionisao 2022. godine.

Uz najviše grend slem trofeja, Đoković je u direktnim duelima bolji od obojice, ima i najveći broj nedelja kao broj jedan (389), kao i najviše grend slem finala u istoriji (35).

Đoković je u isto vreme jedini u istoriji tenisa koji je bio aktuelni šampion u četiri velika takmičenja istovremeno na tri različite površine.

CJ GUNTHER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ćuti, ćutiii", povikao je Đoković prema nekome u njegovom boksu tokom meča protiv Šeltona

Međutim, najduži post od svih grend slemova Đoković ima upravo u Njujorku, koji je do sada osvajao tri puta - 2011, 2015. i 2018. godine.

Zbog povrede se povukao 2019. godine, da bi godinu dana kasnije bio diskvalifikovan nakon što je lopticom pogodio jednu od linijskih sutkinja.

U finalu 2021. poražen je od Rusa Danila Medvedeva, kojem je to bila prva i do sada jedina grend slem titula.

Srbin nije igrao na US Openu 2022. godine jer mu nije bilo dozvoljeno da uđe u Ameriku pošto se nije vakcinisao protiv kovida-19, što je bio jedan od uslova za sve koji su želeli da nastupaju na turniru.

Ako se gleda statistički, Srbin je nesumnjivo najbolji svih vremena o čemu svedoče i grend slem titule kojih ima najviše u muškoj konkurenciji, čak 35 finala na najvećim turnirima, najviše provedenih nedelja na mestu broj 1 na ATP listi - čak 398 u 12 godina, broj osvojenih Masters turnira...

Osvojio je ubedljivo najviše titula na Australijan openu - 10, što je četiri više od Federera, koji više ne igra, a Nadal ih ima samo dve.

Đoković ima sedam titula na Vimbldonu, najprestižnijem teniskom turniru - Federer je osvojio osam, a Nadal samo dve.

Učinak veličanstvenog trija na US Openu je ujednačen. Federer ima pet titula, Nadal četiri, a Đoković tri.

Jedino je primetna razlika na strani Nadala kada je reč o Rolan Garosu - Španac je osvojio neverovatnih 14 titula, Đoković tri, a Federer samo jednu.

Novak Đoković je sa reprezentacijom Srbije osvojio i Dejvis kup i nedostaje mu samo zlato sa olimpijskih igara (ima bronzu), koju ima Nadal, a Federer je osvojio srebrnu.

Alkaraz ili Medvedev

U ovogodišnjem finalu US Opena Đoković će igrati protiv pobednika duela Karlos Alkaraz-Danil Medvedev.

Protiv 20-godišnjeg Španca Alkaraza, prvog tenisera sveta, Đoković do sada ima polovičan učinak: dve pobede i dva poraza.

Tri velika duela već su odigrali ove godine - Đoković je bio bolji u polufinalu Rolan Garosa, kada se Alkaraz povukao zbog povrede, dok je Španac slavio u finalu Vimbldona.

Nešto kasnije su u finalu Mastersa u Sinsinatiju odigrali jedan od najboljih teniskih mečeva poslednjih godina.

Alkaraz je glavni predstavnik nove generacije tenisera na svetskoj sceni i kandidat za naslednika Đokovića, Nadala i Federera.

Protiv 27-godišnjeg Rusa Medvedeva, trećeg tenisera sveta, Đoković do sada ima devet pobeda i pet poraza.

