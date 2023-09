Momirović: Građani da se obrate ministarstvu ako ne bude proizvoda po sniženom cenom

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović poručio je danas građanima da se obrate tom ministarstvu ako nema proizvoda čija je prodaja po sniženim cenama najavljena od srede, do Nove godine.

"To je povećanje kupovne moći građana, sniženje paketa proizvoda nije simbolično, već od 20 do 40 odsto", rekao je Momirović za Radio televiziju Srbije (RTS). On je rekao da će se videti da li će biti produžen period za kupovinu proizvoda sa sniženim cenama i u vreme posle Nove godine. Prema njegovim rečima, radi se na tome da se uključe još neki proizvodi u paket, navodeći da se "pregovara". "Ali ovo je tržišna ekonomija", dodao je Momirović, navodeći da ipak