Jović u suzama: Uz ove momke sam postao bolji čovek nego što sam postao bolji igrač

Najmlađi reprezentativac Srbije Nikola Jović, suznih očiju, još vruće glave sabrao je utiske posle velikog finala Svetskog prvenstva i poraza od Nemačke.

Nismo uspeli, ali smo ponosni - Nemci su danas bili bolji i porazili Pešićev tim 83:77. Neutešan je bio upravo Jović, kojeg su odmah psole meča smirivali i saigrači, i presednik KSS Predrag Danilović, i igrači Nemačke, a on, tek što se smirio, pustio je suzu i dok je davao izjave za srpske meije. Ipak, u njegovom glasu ponos je ono što se najjače može čuti. "Hteli smo da pobedimo, ali nekako smo se ispraznili, fizički i emotivno, nismo imali snage, to je to", rekao