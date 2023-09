Prema prognozi RHMZ, sutra se ujutro po kotlinama jugozapadne Srbije i na Pešterskoj visoravni očekuje kratkotrajna magla.

Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu sutra sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32 stepena.