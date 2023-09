Španija i Svetsko prvenstvo u fudbalu za žene: Predsednik španskog saveza Luis Rubijales podneo ostavku posle fatalnog poljupca

BBC News pre 1 sat

Dvadeset dana posle kontroverznog poljupca, predsednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales saopštio je da podnosi ostavku nakon velikog pritiska u zemlji, ali i iz inostranstva.

Pobeda ženske fudbalske reprezentacije Španije nad Engleskom u finalu Svetskog prvenstva ostala je u senci incidenta koji je usledio kada je Rubijales tokom proslave poljubio fudbalerku Dženi Ermoso u usta.

Od tog 20. avgusta do danas, Rubijales je bio na udaru kritika, ali je odbijao da podnese ostavku, tvrdeći da se protiv njega vodi hajka i da je poljubac sa fudbalerkom bio sporazuman.

Rubijales je rekao da je podneo ostavku vršiocu dužnosti predsednika federacije Pedru Roči.

„Ne mogu da nastavim posao", priznao je 46-godišnji Rubijales u televizijskom programu „Pers Morgan bez cenzure".

Međunardona fudbalska federacija (FIFA) privremeno je suspendovala Rubijalesa koji je podneo ostavku i na mesto potpredsednika Izvršnog komiteta Evropske fudbalske unije (UEFA).

„Posle Fifine suspenzije i ostalih postupaka protiv mene, očigledno je da neću moći da se vratim na svoju poziciju", navodi se u Rubijalesovoj izjavi.

Fudbalerka Ermoso je najpre navela da joj nije bilo prijatno zbog tog poljupca, potom je napisala saopštenje u kojem je branila Rubijalesa, da bi zatim i ona napala predsednika Fudbalskog saveza i protiv njega je podnela zvaničnu tužbu, tvrdeći da nije pristala na poljubac.

Protiv Rubijalesa je pokrenuta i zvanična sudska istraga posle tužbe Ermoso, a to bi moglo da dovede i do krivičnog postupka protiv Rubijalesa.

Dve nedelje posle turnira, smenjen je Horhe Vilda, selektor španske ženske reprezentacije.

Prethodno je većina njegovih saradnika iz stručnog štaba podnela ostavke, a više od 80 fudbalerki odbilo je da igra za Španiju.

Kako je sve počelo?

FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv 46-godišnjaka zbog neprimerenog ponašanja u finalu Svetskog prvenstva za fudbalerke koji je odigran u Australiji i na Novom Zelandu.

Našao se na meti kritika i zbog toga što se prethodno uhvatio za međunožje dok je slavio pobedu u VIP loži, a u blizini su stajale kraljice Leticija od Španije i njena 16-godišnja ćerka.

Fudbalerka Dženi Ermoso, koja tvrdi da poljubac nije bio uz njen pristanak, dobila je i podršku koleginica - 81 fudbalerka je saopštila da neće igrati za reprezentaciju dok Rubijales ne bude smenjen sa funkcije čelnika saveza.

Na vanrednoj sednici Španskog fudbalskog saveza krajem avgusta, Rubijales je odlučno poručio i tri puta ponovio: „Neću da podnesem ostavku".

„Ovo što se dešava je društveni atentat. Spreman sam da me razapnu, ali braniću sopstvene ideale", rekao je Rubijales.

U skandal su se uključili i brojni sportisti, demonstranti, ali i majka predsednika Fudbalskog saveza.

Anheles Behar, Rubijalesova majka, zaključala se u crkvu u mestu Motril i započela je štrajk glađu, braneći sina.

Ko je sve podržao fudbalerku?

Uz Ermoso je stao i napadač Real Betisa Borha Iglesijas, navodeći da neće nastupati za nacionalni tim dok Rubijales ne bude smenjen.

I predsednik Vlade Španije i pojedini ministri kritikovali su Rubijalesa, a mnogi traže od njega da podnese ostavku.

Španska ministarka za ravnopravnost Irena Montero rekla je da je u pitanju „vid seksualnog nasilja kome su žene svakodnevno izložene."

Ovakvo ponašanje je, kaže, do sada bilo „ignorisano", a radi se o pojavi koju „ne možemo prihvatiti kao normalnu".

„Ne smemo da mislimo da je poljubac bez pristanka nešto što se 'prosto dogodi'", navela je ona.

Fudbalerka koju je Rubijales poljubio napisala je na Instagramu da „joj se nije svidelo to što je uradio", ali ga je kasnije u saopštenju branila.

Predsednik Fudbalskog saveza Španije isprva nije želeo da odgovara na kritike, ali je posle izjavio da je pogrešio.

„Nije bilo nikakve loše namere u trenucima velikih uzbuđenja. Svi smo to doživeli kao nešto prirodno.

„Moram da se izvinim, naučim iz ovoga i shvatim da kada ste predsednik morate biti oprezniji", rekao je ranije Rubijales.

Pogledajte taj trenutak:

Naknadno se izvinio i zbog ponašanja u loži.

„Želim da se izvinim, i kraljici i svima, i što sam se u trenutku euforije uhvatio za onaj deo tela koji ste već videli", rekao je.

Kaže da je do sada bio u bezbroj loža, ali da se nikad nije tako ponašao.

„Može poljupčić? Može"

Dok se obraćao na vanrednoj skupštini Fudbalskog saveza Španije, Rubijales je više puta prekidan aplauzom.

Branio je ono što je uradio, rekavši da je pokušao da uteši Ermoso koja je promašila penal.

„Dženi je bila ta koja mi je prišla.

„Rekao sam joj da zaboravi na promašeni penal i pitao je: 'Mali poljubac'?, na šta je ona rekla: 'Može'.

„Bio je to spontan poljubac. Obostran i sporazuman. To je ključ. Boriću se do kraja", poručio je.

Španski premijer Pedro Sančez rekao je da Rubijalesovo prvobitno izvinjenje „nije dovoljno", a druga potpredsednica vlade Jolanda Dijaz pridružila se zahtevima da podnese ostavku.

Futpro, sindikat fudbalera i fudbalerki, smatra da incident ne bi trebalo da prođe nekažnjeno, dok je 33-godišnji napadačica Ermoso rekla da će je sindikat „zastupati u ovom slučaju".

Ermoso je prethodno rekla je da je taj trenutak bio „prirodan izraz naklonosti".

„Bio je to potpuno spontan uzajamni gest zbog ogromne radosti koju je donelo osvajanje Svetskog prvenstva", napisala je ona, a taj komentar je objavio i Fudbalski savez Španije.

I ministar sporta Španije Mikel Iseta kritikovao je Rubijalesa.

„Prva stvar koju je trebalo da uradi jeste da objasni ponašanje i da se izvini, to je logična i razumna stvar", izjavio je on.

Korisnici društvenih mreža žestoko su kritikovali Rubijalesov postupak, a poruka 'dimision ya', što znači „daj ostavku odmah", bila je u trendu na društvenoj mreži Iks, dosadašnjem Tviteru, u Španiji.

Rubijales je španskoj televiziji COPE ranije rekao da je to bio „poljubac između dvoje prijatelja koji su slavili", a da oni koji to drugačije vide su „idioti i glupi ljudi".

„Ignorišimo ih i uživajmo u dobrim stvarima", dodao je.

Španske novine El Pais objavile su naslov „Dženi se nije svideo Rubijalesov poljubac, a nije ni nama".

Kada je Rubijalesova majka započela štrajk glađu, brojne španske novinarske ekipe sjatile su se u mesto gde je on odrastao na jugu Španije, a majka je agenciji EFE rekla da neće odustati od štrajka glađu.

„Vode neljudski i krvavi lov protiv mog sina, a on to ničim nije zaslužio", rekla je ona iz lokalne crkve u kojoj štrajkuje glađu.

Ko je Luis Rubijales?

Getty Images Rubijales kao fudbaler Levantea - u tom klubu je oprevodio štrajk igrača zbog neisplaćenih zarada

Rođen 1977. na Kanarskim ostrvima, Rubijales, koji je odrastao na kopnu Španije, igrao je kao defanzivni fudbaler u manjim španskim klubovima - Majorka B, Ljeida i Herez.

Potom je dao doprinos u plasmanu Levantea u La Ligu, najjaču špansku ligu.

Odigrao je 53 utakmice u prvoj španskoj ligi između 2004-05 i 2007-08.

U Levanteu je predvodio štrajk igrača zbog neisplaćenih plata.

Rubijales je zatim odigrao sezonu za Alikante u drugom rangu pre nego što je prešao u škotski Hamilton Akademik.

Tada 32-godišnji bek odigrao je samo tri meča u škotskoj Premijer ligi i jednu utakmicu Liga kupa u avgustu 2009.

Napustio je klub samo dve nedelje posle potpisivanja ugovora, a tada su za BBC rekli da su u pitanju porodični razlozi, ali on je u stvari otišao u penziju.

„Očekivali su da tražim da mi isplate ugovor, ali sam im rekao da mi plate samo za utakmice koje sam odigrao, ništa više. Bili su iznenađeni. Ponudili su mi da ostanem kao skaut ili u stručnom štabu. Divan klub.

„Fizički sam još bio u dobroj formi, ali sam otišao jer je u Španiji bilo mnogo fudbalera koji su prolazili kroz situaciju poput one koju sam ja prošao [u Levanteu i Alikanteu] gde igrači nisu bili plaćeni.

„Svakog dana je bilo sve više igrača koji su mi se javljali. Ćavi Oliva, koji je bio golman u Viljarealu, rekao mi je: 'Luis, moraš da dođeš i da budeš naš vođa, potreban si nam'."

Rubijales, koji je diplomira prava posle fudbalske karijere, postao je predsednik Asocijacije španskih fudbalera (AFE) u martu 2010.

Bio je vođa sindikata fudbalera do novembra 2017.

Rubijales kao predsednik Fudbalskog saveza Španije

Na čelu Španskog fudbalskog saveza Rubijales je od maja 2018. godine, a samo nekoliko nedelja po imenovanju postao je udarna vest.

Otpustio je selektora muške reprezentacije Španije Hulena Lopetegija samo dva dana pre početka Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. nakon što je otkrio da se Lopetegi dogovorio da posle turnira preuzme mesto šefa stručnog štaba Real Madrida.

„Znam da će biti kritika šta god da uradim", rekao je tada.

„Siguran sam da će nas ovo vremenom ojačati. ​​Jako se divim Hulenu, veoma ga poštujem. Deluje kao vrhunski trener i to otežava donošenje odluke."

Španija, sa Fernandom Ijerom kao selektorom, ispala je u šesnaestini finala od domaćina turnira, Rusije.

U to vreme to se smatralo igrom političke moći, sa novoimenovanim Rubijalesom koji je iskoristio prvu priliku da pokaže da federaciju niko neće pritiskati, niti će moći da utiče na nju, pa ni klub sa najviše trofeja, Real Madrid.

Njegov mandat u početnoj fazi obeležio je i sukob sa predsednikom La Lige Havijerom Tebasom oko organizovanja utakmice španskog Superkupa u Americi.

Rubijales je rekao da Savez nije odobrio da se igra van Španije, pa se Barselona, kao jedan od finalista, povukla.

Ranije ove godine, Rubijales je ponovo bio u centru pažnje.

Povod su bili novi rasistički povici i uvrede najboljem igraču madridskog Reala, Vinisijusa Žuniora.

Tebas, predsednik La Lige, umanjio je ovaj problem u španskom fudbalu, a Rubijales je stao u odbranu igrača i poručio da su neophodne oštrije mere kako bi se izborili sa problemom rasizma u španskom fudbalu.

U februaru 2019, Rubijales je postao član Izvršnog komiteta Evropske fudbalske unije (UEFA), a u maju je postao potpredsednik.

Dve godine kasnije, oslobođen je u sudskom procesu nakon što ga je arhitektinja optužila za napad i neplaćanje.

Rubijales je prošle godine rekao da se vodila „kampanja protiv njega sa ciljem da bude diskreditovan" i za to okrivio „mafiju".

„Ne bi me čudilo da jednog dana stave paket kokaina u prtljažnik mog automobila", izjavio je tada.

Smenjen selektor ženske fudbalske reprezentcije

U saopštenju španskog saveza RFEF nije naveden konkretan razlog za smenu Horhea Vilde.

Navodi se da je on „promovisao vrednosti poštovanja i sportskog duha u fudbalu".

Međutim, savez od prošle nedelje ispituje da li bi mogao da otpusti 42-godišnjeg Vildu, koji se smatra bliskim Rubijalesovim saveznikom.

Primećen je kako aplaudira Rubijalesu na vanrednoj generalnoj skupštini Fudbalskog saveza ranije u avgustu - kada je Rubijales više puta insistirao da neće podneti ostavku i rekao da će ponuditi Vildi novi dogovor - iako je od tada kritikovao njegovo ponašanje.

„RFEF ceni [Vildin] rad na čelu nacionalnog tima i na njegovim funkcijama kao šef sporta za ženske timove, kao i uspehe postignute tokom njegovog vremena krunisanog nedavnim dostignućem na Svetskom prvenstvu", saopštio je RFEF.

Ovaj potez je „jedna od prvih mera za oporavak" koje je najavio prelazni predsednik Pedro Roća, koji je na poziciji nasledio suspendovanog Rubijalesa.

Prethodno se Roća izvinio „čitavom fudbalskom svetu" za „potpuno nedopustivo Rubijalesovo ponašanje".

Roća je rekao da planira da „na svetlo pozornice vrati" uspeh tima ženske reprezentacije koji je pao u senku.

Hronologija događaja

Reuters Fudbalerke Atletiko Madrida uz Ermoso

20. avgust - Tokom ceremonije posle finala Svetskog prvenstva, Luis Rubijales je prvo zagrlio špansku napadačicu Dženi Ermoso, a zatim je poljubio u usta. Ermoso je najpre rekla da „nije uživala" u poljupcu.

- Tokom ceremonije posle finala Svetskog prvenstva, Luis Rubijales je prvo zagrlio špansku napadačicu Dženi Ermoso, a zatim je poljubio u usta. Ermoso je najpre rekla da „nije uživala" u poljupcu. 21. avgust - Rubijales se izvinio rekavši da mu je „žao ako je nekoga uvredio" nakon što su ga fudbalerke, mediji, pa čak i španski premijer žestoko kritikovali, od kojih su ga neki pozvali da se povuče.

- Rubijales se izvinio rekavši da mu je „žao ako je nekoga uvredio" nakon što su ga fudbalerke, mediji, pa čak i španski premijer žestoko kritikovali, od kojih su ga neki pozvali da se povuče. 24. avgust - FIFA je otvorila disciplinski postupak povodom Rubijalesovih postupaka.

- FIFA je otvorila disciplinski postupak povodom Rubijalesovih postupaka. 25. avgust - Prkosni Rubijales je na hitnoj sednici Španskog fudbalskog saveza poručio da neće podneti ostavku, a za poljubac je rekao da je bio „obostrani i sporazumni". Kasnije tog dana, Ermoso je objavila izjavu na Instagramu u kojoj odbacuje Rubijalesove tvrdnje, rekavši da „ni u jednom trenutku nije pristala na poljubac".

- Prkosni Rubijales je na hitnoj sednici Španskog fudbalskog saveza poručio da neće podneti ostavku, a za poljubac je rekao da je bio „obostrani i sporazumni". Kasnije tog dana, Ermoso je objavila izjavu na Instagramu u kojoj odbacuje Rubijalesove tvrdnje, rekavši da „ni u jednom trenutku nije pristala na poljubac". 25. avgust - Španska vlada saopštila je da počinje pravni postupak za suspendovanje Rubijalesa, a španski sekretar za sport je rekao da „želi da ovo bude MeToo trenutak španskog fudbala".

- Španska vlada saopštila je da počinje pravni postupak za suspendovanje Rubijalesa, a španski sekretar za sport je rekao da „želi da ovo bude MeToo trenutak španskog fudbala". 25. avgust - 81 španska fudbalerka, među kojima i svih 23 koje su učestvovale na Svetskom prvenstvu za žene, najavljuje da neće igrati za žensku reprezentaciju Španije dok Rubijales ne bude smenjen.

- 81 španska fudbalerka, među kojima i svih 23 koje su učestvovale na Svetskom prvenstvu za žene, najavljuje da neće igrati za žensku reprezentaciju Španije dok Rubijales ne bude smenjen. 26. avgust - Fifa je objavila da privremeno suspenduje Rubijalesa do okončanja disciplinskog postupka.

- Fifa je objavila da privremeno suspenduje Rubijalesa do okončanja disciplinskog postupka. 26. avgust - Selektor ženske fudbalske reprezentacije Španije Horhe Vilda kritikovao je Rubijalesa, dok ceo njegov stručni štab podnosi ostavku izražavajući protest zbog postupka predsednika federacije.

- Selektor ženske fudbalske reprezentacije Španije Horhe Vilda kritikovao je Rubijalesa, dok ceo njegov stručni štab podnosi ostavku izražavajući protest zbog postupka predsednika federacije. 27. avgust - Španski Fudbalski savez aktivirao je „protokol o seksualnom nasilju" posle spornog poljupca.

- Španski Fudbalski savez aktivirao je „protokol o seksualnom nasilju" posle spornog poljupca. 28. avgust - Majka Rubijalesa počela štrajk glađu u crkvi zbog, kako je navela, nehumanog odnosa prema njenom sinu

- Majka Rubijalesa počela štrajk glađu u crkvi zbog, kako je navela, nehumanog odnosa prema njenom sinu 29. avgust -

5. septembar - Španski savez smenio je selektora ženske reprezentacije

- Španski savez smenio je selektora ženske reprezentacije 6. septembar - Dženi Ermoso podnela je tužbu protiv Rubijalesa zbog poljupca

