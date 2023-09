US Open 2023: „Jedno od najvećih dostignuća u istoriji sporta“ – ima li kraja eri Novaka Đokovića

BBC News pre 3 sata | Hari Pul - BBC sport

Getty Images Novak Đoković i Margaret Kort čiji je rekord od 24 grend slem titule bio na snazi 50 godina

„Čoveče, dokle misliš ovako?", našalio se Danil Medvedev sa Novakom Đokovićem posle istorijskog 24. trijumfa Srbina na grend slemovima.

„Kada planiraš da malo usporiš?", nastavio je 27-godišnji Rus nakon što ga je Đoković dobio u finalu US Opena, poslednjem grend slemu u sezoni.

Pravo pitanje.

Savladavši Medvedeva, 36-godišnji Đoković izjednačio je rekord Margaret Kort svih vremena, čiji je rekord od 24 titule grend slem titule u singlu bio na snazi 50 godina.

Ali teško je porediti tenis danas i tenis nekada, a pogotovo mušku i žensku konkurenciju.

Činilo se da Đokoviću ova titula znači više nego nego prethodne.

Emocija je izbila iz Đokovića kada je počelo slavlje sa njegovom porodicom i članovima tima.

„Ovo je jedno od najvećih dostignuća u istoriji sporta", izjavio je kasnije njegov trener Goran Ivanišević.

„Ne pričamo samo o tenisu, već generalno u sportu.

„Ako osvoji 25, pomisliće 'zašto ne i 26?'. Kod njega je uvek ta još jedna, nešto više.

„On vodi računa o svom telu, vodi računa o svemu, svaki detalj mora da bude savršen", kaže Ivanišević.

Možda najvažnije jeste to što je Srbin, koji je bez premca u Otvorenoj eri (od kada je tenis postao profesionalan 1968.), postigao izuzetne rezultate kada se takmičio u najznačajnijoj teniskoj eri u muškoj konkurenciji.

Osvojivši 24. grend slem titulu, Đoković je povećao prednost nad Špancem Rafaelom Nadalom na dve, nakon što se švajcarski velikan Rodžer Federer povukao sa 20. titula.

Ali dok je Nadal najavio kraj 2024. godine, nema naznaka da se Đokovićeva izuzetna karijera bliži kraju.

„Trenutno ne razmišljam o tome koliko slemova želim da osvojim", rekao je Đoković.

„Znajući da još igram na visokom nivou i da osvajam najveće turnire, ne želim da napustim ovaj sport ako sam i dalje u vrhu".

Revanš Đokovića na US Openu za izjednačavanje rekorda

Getty Images Novakova 24. grend slem titula

Đoković je priznao da je težina istorijskog trenutka doprinela njegovom porazu kada je bio na korak od kalendarskog grend slema 2021. godine, izgubivši od Medvedeva u finalu US Opena i propustio da osvoji sve četiri glavne titule u istoj godini.

Ali, dva meseca nakon što mu je Karlos Alkaraz uskratio 24. titulu u epskom finalu Vimbldona u pet setova, nije dozvolio da propusti najnoviju priliku.

Ovog puta nije mogao da osvoji sva četiri glavna turnira, iako je nesumnjivo da je povlačenje paralele sa Rodom Lejverom u tom pogledu dostignuće koje će ubuduće imati na umu nakon što je izgubio samo jedan meč na grend slem turnirima 2023. godine.

Međutim, 24. grend slem titula predstavlja najznačajniji trofej njegove slavne karijere do danas.

Jedina koja je do sada stigla do 24 titule je Australijanka Margeret Kort, čija su dostignuća nastala na prelasku tenisa u profesionalni sport.

Dok je Đoković osvajao grend slemove u Otvorenoj eri, većinu titula - 13 - Margaret Kort je osvojila pre 1968.

Do tog trenutka, na grend slemovima su se takmičili amateri, dok su vrhunski igrači igrali za novčane nagrade na privatnim turnirima.

Upravo je na to ukazala Amerikanka Serena Vilijams govoreći o zaostatku za Margaret Kort za jedan grend slem kada se penzionisala prošle godine.

„Mislim da je [Đoković najveći svih vremena]. Kako uopšte tako nešto može da bude dovedeno u pitanje i da se upoređuju ovi brojevi?", rekao je komentator BBC-ja Dejvid Lo.

„Ima isti broj kao i Kort ali, budimo pošteni, ona ih je osvajala u vreme kada je tenis bio drugačiji sport. Mnoge od titula je osvajala na Australijan openu, kada nije bilo velike konkurencije.

„Đoković je morao da krene u vreme Federera i Nadala, da igra protiv njih kada su bili najbolji. Morao je da ih juri, uprkos tome što je bio znatno manje popularan kod publike."

Margaret Kort i Đoković - upoređivanje grend slem titula

Australijan open: Kort 11 - Đoković 10

Rolan Garos: Kort 5 - Đoković 3

Vimbldon: Kort 3 - Đoković 7

US Open: Kort 5 - Đoković 4

Kort je osvojila prvi slem u singlu na domaćem terenu na Australijan openu 1960, gde je trijumfovala u 11 navrata, a poslednji put u Njujorku 1973.

Slično tome, Đoković je osvojio rekordnih 10 muških titula svih vremena u Melburnu od kada je upravo tamo osvojio svoj prvi slem 2008.

Vimbldon je njegov sledeći najuspešniji turnir, gde zaostaje samo za jednu titulu za Federerom, koji ima rekordnih osam.

Podvig koji je ostvarila Margaret Kort, a koji stoji pred Đokovićem kao izazov jeste kalendarski grend slem.

Dok je Kort jedna od pet žena koje su osvojile kalendarski grend slem - pobedivši na sva četiri turnira 1970. - Rod Lejver je za sada jedini u konkurenciji muškaraca koji je to uradio.

„'Nadljudski' Đoković neće stati uskoro"

Getty Images

Ovo je četvrta sezona u Đokovićevoj karijeri u kojoj je osvojio tri grend slem titule, postavši prvi čovek koji je to postigao u isto toliko navrata.

Rekordi nastavljaju da padaju i brojevi postaju sve zapanjujući sa svakim uspehom.

Pobedu nad Medvedevom, Đoković je ostvario u rekordnom 36. grend slem finalu i rekordnom 10. finalu US Opena.

On je najstariji igrač koji je trijumfovao na Flešing Medouzu u Otvorenoj eri, nadmašivši Kena Rouzvola, koji je imao 35 godina kada je trijumfovao 1970.

A ukupno 96. titulom u karijeri smanjio je zaostatak za Federerom (103) i Džimijem Konorsom (109) u Otvorenoj eri.

„Ne mislim da će uskoro stati", rekla je bivša britanska igračica Anabel Kroft za BBC Radio 5 Lajv.

„Zašto bi? Imao je skoro savršenu sezonu.

„Bili smo svedoci nečeg neverovatnog, posebnog. Bili smo svedoci kako je izjednačio rekord Margaret Kort. Trebalo mu je vremena da to uradi, ali uspeo je. On je natčovek, zar ne?", konstatovala je.

Đoković se u ponedeljak vratio na vrh ATP liste, smenivši 20-godišnjeg Španca Karlosa Alkaraza, kojeg je u polufinalu pobedio Medvedev.

Alkaraz sada izgleda kao najveća pretnja Đokovićevoj nameri da osvoji 25. grend slem titulu.

Srbin je najviše nedelja proveo na prvom mestu u istoriji ATP rang-liste (od 1973. godine), a ova mu je 390. na vrhu.

„Morate da se stalno nadograđujete i napredujete, jer i ostali to rade", rekao je Đoković.

„Kao 36-godišnjak koji se takmiči sa 20-godišnjacima, verovatno moram to da radim više nego do sada", kaže četvorostruki šampion US Opena.

Dodaje da je to „stalni, evoluirajući proces" u kojem pokušava da primeni određene stvari koje će mu dati prednost nad mladim lavovima.

Teško je pretpostaviti šta bi možda postigao u nekoj drugoj eri.

Od Vimbldona 2003. Đoković, Nadal i Federer zajedno su osvojili 66 od moguće 81 grend slem titule u tom periodu.

To je više od 81 odsto svih mogućih grend slem titula.

Za 20 godina, drugi igrači - a da nisu njih trojica - osvojili su ukupno 15 grend slem titula.

Đoković namerava da taj udeo dodatno poveća kada se u januaru vrati na njegov omiljeni grend slem.

„Imao sam dečački san da budem šampion i osvojim Vimbldon. Kada sam to ostvario, pojavili su se novi ciljevi. Nikada nisam ni pomišljao da ću dogurati ovoliko daleko i pričati o 24. grend slem tituli.

„Poslednjih par godina sam shvatio da imam šansu da jurim istoriju i zašto ne bih zgrabio tu priliku ako je već imam?".

(BBC News, 09.11.2023)