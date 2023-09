Stiže bonus leto! Kuvaćemo se mnogo duže nego što smo se nadali i u oktobru - iznenađenje

Narednih dana očekuje nas novi vreli talas koji nam stiže iz Afrike, a bez obzira na povremena kratkotrajna osveženja i manja zahlađenja, prema poslednjim prognozama meteorologa, imaćemo produženo leto sve do kraja septembra, a verovatno i u oktobru!

Dakle, oni koji su planirali da tokom septembra iskoriste odmor i odu na more, neće se pokajati. Osim znatno nižih cena, manje gužve, očekuju ih i veoma prijatne temperature i bez dileme toplo more. - Haron, afrički anticiklon, dolazi nam ove nedelje i donosi avgustovske temperature, koje će u utorak i sredu biti od 30 do 34 stepena. Najtoplije će biti u Vojvodini i Mačvi, a najtopliji gradovi Sombor, Loznica i Leskovac - objavio je meteorolog Ivan Ristić. Ovo