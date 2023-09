Večeras u 20 sati ispred Skupštine grada svečani doček za srebrne košarkaše

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić pozvao je danas sve Beograđane, ali i građane Srbije da dođu na plato ispred Skupštine grada večeras u 20.00 časova i pozdrave košarkaše Srbije i stručni tim koji su na Svetskom prvenstvu u Manili osvojili srebrnu medalju.

"Dogovorili smo se. Svi će doći. Pozivam Beograđane da dođu večeras, a oni su to svi zaslužili. Večeras u 20:00 dođite da ih pozdravimo i da se poklonimo njihovom uspehu", rekao je Aleksandar Šapić za K1. Šapić je istakao da svaki doček suštinski zavisi od atmosfere i broja ljudi, i da ako dođe veliki broj ljudi onda je uvek to nešto što nije bilo viđeno ranije. "Svaki doček ima neku svoju atmosferu. Mi u upravi Grada ćemo uraditi sve što je do nas. Košarkaši će da