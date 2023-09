Stiže promena

U Srbiji će danas prepodne biti pretežno sunčano, a po podne malo do umereno oblačno, suvo i dalje veoma toplo za ovo doba godine.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 19 °C, a najviša od 30 do 34 °C. U toku noći na severu Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše. U Beogradu će tokom prepodneva biti pretežno sunčano, a po podne malo do umereno oblačno, suvo i dalje veoma toplo za ovo doba godine. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko 19 °C, a najviša oko 33 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje promenljivo