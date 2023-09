Ništa od dogovora Beograda i Prištine: Vučić ljut napustio sastanak, svi čekaju da se EU oglasi

Danas se u Briselu održava nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU, a učestvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti.

Oni se sastaju s visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednikom Evropske komisije Žozepom Boreljom, kao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. On je naveo da će uvek morati da razgovaraju i da je siguran da će se čuti odgovor ko je zaslužan, a ko je odgovoran. Upitan da li je EU pominjala neke mere, on je rekao da on nije Aljbin Kurti koji je rekao da treba