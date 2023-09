Rojters: Ukrajinske snage uništile PVO sistem na Krimu; lokalne vlasti: Muškarac poginuo u granatiranju ruskog regiona Kurska

Rat u Ukrajini – 568. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će izdaci za vojsku za sledeću godinu iz budžeta biti "barem" 38 milijardi evra. Posle Letonije i Litvanije, i Estonija zabranila ulazak vozila sa ruskim tablicama. S druge strane, Moskva je saopštila da su ruske snage otkrile i uništile tri ukrajinska čamca bez posade u Crnom moru. Severnokorejski lider Kim Džong Un poručio je tokom sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će ruska vojska i narod

12:39 Zelenski zahvalio Bugarskoj, Sofija podigla rampu za ukrajinsko žito Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski istakao je u da je zahvalan Bugarskoj što nije produžila ograničenja na izvoz ukrajinskog žita od 15. septembra. "Zahvaljujem (premijeru) Nikolaju Denkovu i njegovom timu, kao i bugarskim parlamentarcima koji su podržali ovaj potez. Bugarska daje primer istinske solidarnosti“, napisao je Zelenski na Tviteru. (Reuters) I am grateful to Bulgaria for its