Hrvatska eliminisana u Splitu

Teniseri Finske savladali su Hrvatsku u Splitu, u okviru Dejvis kupa i tako domaće ostavili bez šanse za plasman u četvrtfinale.

Finci su stigli do prve pobede, a u subotu će protiv Amerike, koja takođe ima skor 1-1, probati da se domognu Top 8, faze koja se igra u novembru u Malagi. Oto Virtanen je bio taj koji je doneo prvi poen Finskoj protiv Hrvatske, pošto je slavio sa 2-1 u setovima. On je do trijumfa od 6:4, 3:6, 6:3 stigao posle dva časa i 37 minuta igre. Nakon tog duela, Emil Rusuvori je pobedio Bornu Goja sa 7:6 (3), 6:4 i doneo konačni trijumf ovoj selekciji, tako da dubl neće