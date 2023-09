Predsednik Vučić: Srbijo, srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas fotografiju srpske zastave i čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji Srbija i Republika Srpska obeležavaju kao zajednički praznik. "Srbijo, srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", napisano je na fotografiji srpske zastave, koju je Vučić objavio na Instagram nalogu "avucic". View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Vučić je čestitku