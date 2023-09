Vučić otkriva detalje: Visio bih i u Briselu, Berlinu i u Vašingtonu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga je zabrinula izjava premijera privremenih kosovskih institucija Aljbina Kiurtija, za koju se, kako je rekao, na Zapadu prave naivni.

„Zabrinula me izjava Kurtija i to da niko nije ni primetio šta je on govorio i da se prave naivni na Zapadu, da ne vide šta je rekao, i da ćute i prećutkuju danas svi njegove reči. Da sam ja izgovorio ono što je on izgovorio, visio bih i u Briselu i u Berlinu i u Vašingtonu", rekao je predsednik. Rekao je da su to dvdostruki standardi i licemerje sa kojim se suočavamo i da to nije ništa novo.