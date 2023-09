Reporteri N1 na licu mesta: Otkriven mogući razlog eksplozije fabrike u Leštanima

Reporteri N1 sa lica mesta izvšetavaju o detaljima eksplozije koja se dogodila rano jutros u kompleksu firme "EDePro", u Leštanima.

Jutros u 6:10 časova u kompleksu firme „EDePro“, u Leštanima, došlo je do eksplozije na radnoj mašini za proizvodnju raketnog goriva. Prema nezvaničnim informacijama do eksplozije je došlo na mašini koja se bavi prozvodnjom goriva protivgradnih raketa. Policija je preventivno zatvorila sve prilaze fabrici, od isključenja sa auto-puta Bubanj potok u smeru ka Leštanima i od Leštana ka Bubanj potoku. Kako javlja reporterka N1, put je sada odblokiran i pored same