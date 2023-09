Aleksić: Vučić koristi igru reči oko izbora, zamajava „pojeftinjenima“ a treći smo u Evropi po rastu cena

Poslanik i lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je u emisiji "Iza vesti" da će, ukoliko Vučić ne raspiše izbore za decembar, pozvati građane da "u oktobru izađu na ulicu, ispred Skupštine i izbore se za zahteve". "Krajnje je vreme da napravimo državu kakva treba da bude, da smenimo režim koji 11 godina razara sve pore društva, koji sada sa novim predstavama zamajava građane sa pričama o kojekavim pojeftinjenjima parizera i ostalih stvari a Srbija je danas u Evropi treća zemlja po rastu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost da izbori koje zahteva opozicija budu raspisani do 31. decembra za 4. mart 2024. ili nedelju dana ranije, ako je to potrebno zbog roka od 60 dana. Vučić je za predstavnike opozicije rekao da su „nepismeni“ i da su mislili na nešto drugo, odnosno održavanje izbora do kraja godine. „Nismo zadovoljni oni što je Vučić rekao, jer to nije u skladu sa zahtevima opozicije, zahtev opozicije je bio da se izbori raspišu