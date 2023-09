Seksualno zlostavljanje u Srbiji: Suđenje učitelju glume Miroslavu Aleksiću, svedočenje glumice koja ga je prva optužila za silovanje

BBC News pre 3 minuta

Fonet/Aleksandar Barda Miroslav Aleksić

Tekst je ažuriran 19. septembra 2023.

Više od godinu i po dana traje suđenje učitelju glume iz Beograda Miroslavu Aleksiću, optuženom za silovanja polaznica i polna uznemiravanja, a sada je svedočila glumica Milena Radulović koja je i pokrenula slučaj.

Silovanje nisam prijavila ranije, jer sam ga plašila i zato što je pokazivao da ima moć i kako može da manipuliše time šta je vežba, a šta ne, rekla je glumica na suđenju 19. septembra 2023. godine, tokom svedočenja u svojstvu oštećene.

Tvrdi i da ju je jednom prilikom pred grupom polaznika škole istukao.

Ispričala je da ju je šamarao, tukao šakama i da je udarila glavom u ormar, kada je shvatila da sve to nije vežba, prenela je Televizija N1.

Na prethodnim ročištima, Aleksić je pred sudom rekao da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret.

Optužen je za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Aleksić, kome je suđenje počelo u februaru 2022. godine, sada se brani sa slobode.

U januaru 2021. godine, glumica Milena Radulović prva je iznela optužbe da Aleksić silovao, a posle se javilo još nekoliko devojaka sa istim tvrdnjama.

Radulović je optužila Aleksića za seksualne napade kada je imala 17 godina.

Aleksić je ove tvrdnje najpre negirao na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, a potom je ponovio i pred sudom kada je počeo proces.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, da bi mu 10. marta 2022. godine bio ukinut i kućni pritvor.

Za ta krivična dela, Aleksić može da bude osuđen na višegodišnje kazne zatvora.

Fonet/Aleksandar Barda Miroslav Aleksić na jednom od prethodnih suđenja

Protiv Aleksića se vodila istraga zbog sumnji da je od 2012. do 2020. godine u prostorijama škole glume seksualno napastvovao najmanje osam učenica, od kojih su dve tada bile maloletne i da je izvršio ukupno 15 krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja.

Lavinu je pokrenula mlada glumica Milena Radulović, pridružila joj se koleginica Iva Ilinčić, a potom su usledile nove prijave i svedočenja protiv osumnjičenog Aleksića.

U međuvremenu, Biljana Mašić, Aleksićeva supruga, saopštila je da će škola glume biti zatvorena do daljeg.

Šta je na suđenju rekla Milena Radulović?

BBC Milena Radulović je prva optužila Aleksića za seksualno zlostavljanje

Zoran Jakovljević, Aleksićev advokat, pitao je glumicu tokom svedočenja 19. septembra 2023. šta joj je zanimanje i da li se bavila i pisanjem scenarija, na šta je ona odgovorila da je za potrebe master studija napisala sinopsis, što je ujedno bilo i deo njene psihoterapije, ali da ne postoji nikakav scenario.

Advokat je potom izneo informaciju iz medija da postoji scenario pod nazivom „Učitelj", prenela je Televizija N1.

Pitao ju je kada je odlučila da prijavi slučaj i zašto govori u množini.

Odgovorila je da je odlučila da podnese prijavu u januaru 2021. pre početka drugog polugodišta jer je, dodala je, želela da spreči da Aleksić nastavi da zlostavlja druge devojke koje su njegovu školu pohađale.

Glumica je izjavila da više nije mogla da ćuti, da se oseća krivom, a da je Aleksić nastavio da se ponaša sve gore i gore.

Radulović je u sud stigla u pratnji partnera Ognjena Jankovića, člana muzičkog sastava Beogradski sindikat, a kao podrška došao je i glumac Milan Marić.

On je na društvenoj mreži Iks objavio ovo:

Ispred Palate pravde, dočekali su je aktivisti sa transparentom na kojem je pisalo: „Verujemo Mileni Radulović".

Kako je sve počelo?

Milena Radulović je u januaru 2021. javno optužila učitelja glume Miroslava Aleksića za silovanje kada je imala 17 godina.

„Posle teške unutrašnje borbe, neke hrabre devojke i ja rešile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja", napisala je Radulović na Instagramu.

Posle medijskih izveštaja tadašnja potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović podržala je glumicu.

„Ispovest mlade glumice Milene Radulović pokazuje nam koliko je seksualno nasilje prisutno u našem društvu, ali i koliko ga je teško primetiti i prijaviti, jer je perfidno i podmuklo", rekla je Mihajlović, koja je bila i na čelu vladinog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Posle istupanja Milene Radulović, javno su se oglasile i glumice Iva Ilinčić i Sara Zeljković, takođe optuživši Aleksića za seksualno zlostavljanje.

Ilinčić je za Blic rekla da je prvi put, kako tvrdi, Miroslav Aleksić seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina, a onda je usledio period pauze do 18. godine, kada se nasilje, prema njenim rečima, nastavilo.

„Pre nekih godinu dana prvi put sam sebi rekla: 'Ne, Iva! Mika te nije čeličio za glumu, nije te kao glumicu testirao, nego te je zlostavljao. Veoma te je zlostavljao! I zlostavljao je mnoge druge. I zlostavljaće. Neće se nikad zaustaviti'".

„Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikome. Bilo mi je jasno da je loše.

„Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: 'Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata'.

„Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak", rekla je Iva Ilinčić za Blic.

Ko je Miroslav Mika Aleksić?

Miroslav Mika Aleksić je režiser koji decenijama drži školu glume za mlade „Stvar srca" u centru Beograda.

Kroz njegovu školu, koja je doskoro važila za jednu od najcenjenijih, prošao je značajan broj glumačkih talenata - Hana Selimović, Nikola Đuričko, Nikola Kojo, Katarina Radivojević i mnogi drugi.

Od 1980. bio je umetnički rukovodilac Dramskog studija Televizije Beograd, koji je osnovao Bratislav Bata Miladinović.

Reditelj je TV serije Stvar srca, Pogrešne procene, Sobe 405, glumio je u Šeširu profesora Koste Vujića, filmu iz 1972. godine.

Snimao i režirao video sa svadbe Željka Ražnatovića Arkana, komandanta paravojne formacije Srpska dobrovoljčka grada poznatog po vezama sa beogradskim podzemljem, i estradne pevačice Svetlane Cece Veličković.

Rođen je 5. februara 1952. godine u Beogradu.

„Posle ovog slučaja više ništa neće biti isto"

Fonet/Aleksandar Barda Aleksićev zastupnik, bivši fudbaler Crvene zvezde Dušan Savić sa suprugom, koji su veliki prijatelji Miroslava Aleksića ispred sudnice uoči jednog od ranijih ročišta

Posle saslušanja Ive Ilinčić, advokati Jugoslav Tintor i Denis Bećirić preneli su da je ona dala detaljan i preciziran iskaz tužilaštvu koji će se u daljem toku postupka koristiti kao dokaz u ovom postupku.

Ukazali su da zbog tajnosti istrage detalje njenog svedočenja ne mogu da prenose javnosti, ali su optimistični po pitanju ishoda ovog postupka protiv Aleksića.

Oni su pozdravili zainteresovanost medija, jer smatraju da posle ovog slučaja „više ništa neće biti isto" i apelovali su na razumevanje i opreznost u izveštavanju zbog osetljivosti slučaja i žrtava koje nisu spremne da kao Iva i Milena izađu u javnost.

Advokat Zoran Jakovljević, zastupnik učitelja škole glume Miroslava Aleksića, ranije je apelovao na javnost da ne donosi osuđujuću presudu protiv njegovog klijenta pre suđenja.

„Nemojte sprovoditi istragu u medijima i ne prenagljujte sa zaključcima.

„Sačekajte da istraga bude sprovedena, pa kad budete čuli šta odbrana ima da kaže onda izvodite zaključke.

„Nemojte suditi pre suđenja", rekao je Aleksićev zastupnik.

Fonet/Aleksandar Barda

Srđan Ilinčić, otac glumice Ive, rekao je za N1: „Krenuli smo u borbu i mislim da će biti dosta svedoka".

Na pitanje kako je Iva prelomila da prijavi, advokat Ilinčić kaže - zato što je Milena (Radulović) insistirala na tome.

„Nisu njih tri sedele skrštenih ruku, one su pre dve godine išle kod jednog mog advokata da ga pitaju da li postoji adekvatna pravna zaštita.

„Nažalost, dobile su jedan odgovor, da tako kažem - pogrešan, gde je advokat izneo da se tu ne može ništa, da je to zastarelo i one su bile razočarane. I to nije bio jedini advokat kome su se obratile", naveo je Ilinčić.

On misli da će biti dosta svedoka, jer se devojke i žene javljaju i svakim danom ih je sve više i više.

„Da li će imati procesnu ulogu oštećenih ili će biti samo svedoci, to će zavisiti od toga koliko je vremena prošlo od radnji kojima je izvršeno krivično delo", rekao je Ilinčić za N1.

Fonet/Božana Pavlica Iva Ilinčić sa advokatima

Mediji su 20. januara 2021 objavili da je još 20 devojaka podnelo prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve.

Radmila Živković, 68-godišnja glumica, izjavila je listu Blic da je Aleksić „tukao njenu ćerku" u školi glume.

„Hteli smo da ide u sekciju, da bude u društvu, provodi vreme sa svojom generacijom.

„Išla je tri puta i rekla da više neće: 'On se dere, tukao me je motkom po prstima'", citirala je Radmila Živković reči ćerke.

Bojana Živković je dodala da je Aleksić „tukao po prstima jer je grickala nokte".

„Vređao me je na osnovu fizičkog izgleda i moje povučenosti", rekla je ona za Blic.

Pošto se sumnja da ima još žrtava koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, one to mogu prijaviti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, Bulevar despota Stefana 107.

FDU: Podrška mladoj glumici

Fakultet dramskih umetnosti, bezrezervno i odlučno, pruža podršku mladoj glumici i nekadašnjoj studentkinji naše škole, Mileni Radulović, u njenoj borbi da se svaki oblik seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja procesira i kazni na adekvatni način.

„Želimo da podsetimo da Miroslav Aleksić nikada nije radio na Fakultetu dramskih umetnosti, niti je na bilo koji način bio uključen u procese edukacije i rada sa našim studentima i studentkinjama", navodi se u saopštenju FDU.

Fonet/Aleksandar Barda Podrška Mileni Radulović ispred Palate pravde

Njegove radionice pohađala su i deca koja nisu nastavila sa obrazovanjem u polju glume i dramskih umetnosti, dodaje se.

„Ovo je važno naglasiti zato što je problem seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe pozicije moći problem ne jedne struke, već može biti prisutno u bilo kojoj društvenoj i profesionalnoj strukturi, dok je krivica za svaki čin pojedinačna i isključivo na počiniocu".

(BBC News, 09.19.2023)