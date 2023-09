Vreme u sredu sunčano iz promenljivu oblačnost

Vreme u Srbiji u sredu biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo, samo posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidro-meteorološki zavod.

Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo. Duvaće slab promenljiv vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna oko 29 stepeni, prenosi Tanjug. Do nedelje će vreme biti toplo sa najvišom dnevnom temperaturom iznad proseka za ovaj period godine, u većini mesta oko i malo iznad 30 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno, posle podne i