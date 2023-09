Da li Srbija uleće u deveti talas korone?

Kad se većina ljudi u Srbiji opustila i gotovo zaboravila na raznorazne zabrane koje su nas pratile tokom pandemije korona virusa stigle su prve preporuke Radne grupe Ministarstva zdravlja za postupanje u uslovima pandemije kovida, a jedna od njih je obavezno nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama.

To je usledilo nakon što je došlo do porasta broja novozaraženih. Prema poslednjim zvaničnim podacima, samo u poslednjoj nedelji, od 7.437 testiranih čak 1.529 je bilo pozitivno. Epidemiolozi smatraju da je realna brojka ipak 10 do 20 odsto veća, budući da je klinička slika blaža i da se ne javljaju svi lekaru. Novi sedmični presek Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ objaviće 21. septembra na sajtu covid19.rs. Jedino je Institut za javno