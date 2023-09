Tri Srbina danas uhapšena na Kosovu i Metohiji, Kurtijeva politika da "Srbi moraju da pate i plate" se nastavlja

KOSOVSKA MITROVICA - U selu Prilužje kod Obilića, u centralnom delu Kosova i Metohije, danas je uhapšen još jedan Srbin Z.K., koji se nalazi u odeljenju za ratne zločine, potvrdio je za Tanjug predsednik Privremenog organa Obilić Milan Kostić.

"On nije uhapšen, on je otet, rekao je Kostić u kratkoj izjavi za Tanjug. Na KiM su danas uhapšena još dva Srbina, Ilija Elezović u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu Dragan Milović, bivši kosovski policajac. Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova saopštilo je da se trojica uhapšenih terete za krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva" i da im je određeno zadržavanje do 48 sati, prenosi Koha. Kostić je rekao da kog god Srbina uhapse, svi su (osumnjičeni) za