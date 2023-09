Da li je to Vučić otkrio kad će biti izbori dok je vređao Ponoša i sve građane koji su izbegli iz Hrvatske

Na marginama zasedanja u Ujedinjenjim nacijama (UN), predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za medije i o unutarpolitičkim pitanjima u Srbiji.

Komentarišući izjavu lidera stranke Srbija centar (SRCE) da ne sme na izbore do kraja godine, Vučić je poručio da je Ponoš tako rekao i za sankcije da će biti uvedene, a da se to na kraju nije desilo. Kazao je da se Ponoš nije ni izvinio, što prema rečima Vučića neće ni sada da uradi kada je rekao da izbori neće biti do kraja godine. Time je poslao jasnu poruku da bi izbori zaista mogli da budu održani decembru, o čemu se već uveliko spekuliše u javnosti.