Noćas oko dva ujutru izbila je tuča u jednoj kladionici na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu.

U tuči je učestvovalo više osoba. Povređena je najmanje jedna osoba koja je prevezena u Urgentni centar. Ulaz u lokal je demoliran, piše na Instagram profilu 192_rs. Policija je izašla na lice mesta i izvršila uviđaj. I. R. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)