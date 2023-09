Vučić sa Lajčakom: Duboko sam zabrinut za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka o situaciji na Kosovu i Metohiji i izrazio duboku zabrinutost zbog bezbednosnih rizika sa kojima se svakodnevno suočava srpsko stanovništvo.

"Zatražio sam veće angažovanje EU kako bi se sačuvao mir, a naš narod ostao na svojim vekovnim ognjištima", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav", nakon razgovora održanog na marginama zasedanja Generalne skupštine UN. Dodao je da je na sastanku s Lajčakom naglasio da će Srbija "učiniti svaki diplomatski i politički napor da zaštiti svoj narod i svoju zemlju".