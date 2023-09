Izdat najviši stepen upozorenja u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi je najavio obilne padavine, naročito u drugom delu dana.

Na snazi je i crveni meteo-alarm. U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije vreme, s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi. Očekuju se obilne padavine, naročito u drugom delu dana, od 40 do 80 milimetara, ponegde i oko 100 milimetara za 24 sata, što predstavlja mesečnu količinu padavina. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na