Srbija ima novu bronzu i 44. člana olimpijskog tima

Rvač Srbije Mate Nemeš osvojio je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Beogradu, a samim tim, i ispunio olimpijsku normu za učešće u Parizu naredne godine.

On je u meču za bronzu u rvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji do 67 kilograma bio bolji od predstavnika Kirgistana Amantura Ismailova. Nemeš je u duelu za bronzanu medalju bio bolji od Amantura Ismailova iz Kirgistana. Ovo je peta medalja za Srbiju na SP u Beogradu. Georgij Tibilov stigao je ranije danas do bronzanog odličja u kategoriji do 63 kilograma u grčkom-rimskom stilu. Stevan Mićić je osvojio zlato u kategoriji do 57 kilograma, a Hetik Cabolov bronzu u