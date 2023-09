Rafali odjekuju Kosovom: Žestoki obračuni „naoružanih maskiranih ljudi“ i Kosovske policije u Banjskoj, meštani se zakljućali u kuće

U pucnjavi na severu Kosova poginuo je jedan policajac albanske nacionalnosti, dok su najmanje dvojica ranjena.

Prema prvim informacijama, do pucnjave je došlo u selu Banjska. Kosovska policija tvrdi da su njihovi pripadnici napadnuti nakon što su primetili blokadu puta. Sve najnovije informacije pratite u našem BLOGU UŽIVO. KFOR nastavlja pomno da prati situaciju u Banjskoj, a trupe KFOR-a su prisutne u tom području i spremne su da odgovore ako bude potrebno, navodi se u saopštenju ove misije. KFOR continues to closely monitor the situation in Banjska, and KFOR troops are