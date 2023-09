Holivud i štrajk: Holivudski pisci postigli dogovor sa američkim studijima, glumci ne odustaju od zahteva

BBC News pre 35 minuta | Lorens Piter i Stiven

Scenaristi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kažu da su postigli preliminarni dogovor sa šefovima studija što bi moglo da dovede do okončanja štrajka koji je trajao skoro pet meseci.

Udruženje pisaca Amerike (VGA - WGA) saopštilo je da je ovaj dogovor „izuzetan - uz značajne dobitke i zaštitu za scenariste".

Konačnu reč i dalje moraju da daju članovi udruženja.

Ovo je najduži štrajk koji je pogodio Holivud u poslednjih nekoliko decenija, izazvavši obustavu većinu filmske i televizijske produkcije.

U posebnom sporu su glumci, koji takođe štrajkuju.

Prekid rada koji je počeo 2. maja koštao je kalifornijsku ekonomiju milijarde dolara.

Ovo je prvi put da sindikati koji predstavljaju i pisce i glumce štrajkuju istovremeno od 1960. godine, kada je Ronald Regan bio predsednik sindikata glumaca, a kasnije postao predsednik SAD-a.

Treći sindikat, Udruženje američkih direktora, već je pregovaralo o ugovoru i neće se pridružiti štrajku, ali poručuje da „snažno podržava" one koji protestuju.

Zbog spora je obustavljeno snimanje nekih od najboljih američkih serija poput The Last of Us, Milijarde (Billions), Čudnije stvari (Stranger Things), The Handmaid's Tale, Hacks, Severance, Yellowjackets, Abbott Elementary, Marvelov Blejd (Blade), kao i pojedine popularne zabavne TV emisije.

Pored pitanja u vezi sa honorarima, scenaristi su u strahu i zbog rastućeg uticaja veštačke inteligencije koja bi mogla da ih zameni.

Rukovodstvo Udruženja pisaca Amerike i članovi sindikata treba da sklope trogodišnji ugovor sa Alijansom filmskih i televizijskih producenata, krovnom grupom koja predstavlja studije poput Diznija, Netfliksa i Amazona, pre nego što se vrate na posao.

U poruci esnafa o predloženom dogovoru, navodi se da detalji tek treba da budu finalizovani, i da se štrajk još ne prekida, ali „od danas obustavljaju piketing (oblik kolektivne akcije radnika)".

Holivudska publikacija Varajeti (Variety) prenosi da bi se ekipe zaposlenih na noćnim tok-šou emisijama mogle da se vrate na posao već u utorak, dodajući da bi emitovanje moglo da bude nastavljeno u oktobru.

Ali u poruci članovima, pregovarački komitet sindikata je zatražio strpljenje u vezi sa detaljima pogodbe.

„Ono što nam sada preostaje jeste da osiguramo da sve što smo dogovorili bude uneto u konačni ugovor", saopštio je sindikat.

„Iako jedva čekamo da sa vama podelimo detalje onoga što je postignuto, ne možemo to da učinimo dok ne bude stavljena tačka na 'i'", dodaje se.

Pregovori se takođe tiču i nivoa kadrova i posebnih naknada koje pisci dobijaju za popularne striming emisije.

Oni se žale da su te finansijske kompenzacije samo delić zarade koju bi dobili od emitovanja televizijskih šou programa.

Mnogi povezani poslovi su takođe ugroženi, poput ugostitelja, dobavljača kostima, stolara i snimatelja.

Pregovorima su poslednjih dana lično prisustvovali šefovi Netfliksa, Diznija, Juniverzala i Varner Bros Diskaverija, koji su dali novi podsticaj.

Podrška glumaca

Getty Images Glumice poput Lili Tomlin i Džejn Fonde podržale su pisce na demonstracijama

Glumci su u štrajku od sredine jula i predstavlja ih sindikat izvođača SAG-AFTRA od 160.000 članova.

Iz ovog sindikata su čestitali piscima koji su štrajkovali i pohvalili njihovih „146 dana neverovatne snage, otpornosti i solidarnosti".

„Od trenutka kada je počeo VGA štrajk, članovi SAG-AFTRA bili su uz scenariste.

„Mi ostajemo u štrajku i nastavljamo da urgiramo kod izvršnih direktore studija i striming servisa i AMPTP-a da se vrate za pregovarački sto i sklope fer dogovor koji naši članovi zaslužuju i zahtevaju."

Udruženje filmskih glumaca (SAG) želi da giganti striming platformi pristanu na pravedniju raspodelu profita i bolje uslove rada.

Želi i da zaštiti glumce od digitalnih replika.

Sindikat traži garancije da se veštačka inteligencija (AI) i kompjuterski generisana lica i glasovi neće koristiti kao zamena za glumce.

„Žrtve smo pohlepnih ljudi i šokiran sam kako se sada, oni sa kojima smo radili, ophode sa nama", izjavio je u četvrtak Fren Drešer, aktuelni predsednik SAG-a.

Dok traje štrajk, glumci ne mogu da se pojavljuju u filmovima, pa čak ni da promovišu filmove koje su već snimili.

Brajan Koks, zvezda HBO serije Nasleđe (Succession), izjavio je ranije za BBC da bi štrajk mogao da potraje „do kraja godine".

„Strimovanje je promenilo čitavu koncepciju.

„Pokušavaju da nas sklone, jer se mnogo novca može zaraditi strimovanjem, a oni ne žele da ga dele sa piscima ili glumcima", dodao je glumac.

Suzan Sarandon, dobitnica Oskara, smatra da će veštačka inteligencija uticati na sve.

„Ako nemate plan kako da određene stvari rešite u budućnosti, u problemu ste.

„Jasno je da se ništa neće promeniti odozgo nadole, sve je prepušteno nama koji smo na dnu", izjavila je ona za BBC na ranijem skupu u Njujorku.

Šta je izvor problema?

Kao i pisci, glumci kažu da servisi za striming nisu podelili bogatstvo, iako su doveli do eksplozije zabavnog sadržaja.

Beskrajna potraga za novim pretplatnicima neodrživ je poslovni model, kažu oni, a rukovodioci studija dobijaju ogromne plate dok mnogi glumci i pisci ne mogu da zarađuju za pristojan život.

Glumci i pisci su zarađivali novac od repriza na televizijskim mrežama.

Dobijali bi ček poštom svaki put kada bi se film ili emisija na kojoj su radili ponovo emitovali i to je omogućilo glumcima da prežive između projekata u poslu, koji je oduvek bio posao gozbe ili gladi.

Usluge striminga su nadmašile Holivud, a sada glumci i pisci dobijaju malo ili ništa kada neko gleda njihov rad na striming servisu, koji takođe tradicionalno plaća manje od mrežne televizije.

„Da su mogli da nas zamene, uradili bi to pre mnogo godina", rekao je pisac i glumac Adam Konover dok je protestovao ispred Netfliksa.

„Hoće li nas zameniti zvezdama televizijskih rijaliti programima? Ili zvezdama Jutjuba? Pa, mogu da pokušaju", rekao je on, dodajući da se ljudi širom sveta okreću televiziji da bi gledali emisije poput Čudnije stvari i sporta.

U iznenađujućem potezu, mnogi glumci holivudske A-liste potpisali su pismo sindikatu u kojem podržavaju štrajk ako ne mogu da dobiju „transformativni" novi ugovor od studija.

Pismo, koje je uveliko kružilo Los Anđelesom, potpisali su Meril Strip, Mark Rufalo, Dženifer Lorens i Kvinta Branson, i sada ima više od 1.000 potpisa, prema industrijskoj publikaciji Dedlajn.

I pisci i glumci štrajkuju ne samo zbog bolje plate, već i zbog ograničenja upotrebe veštačke inteligencije u produkcijama, za koju kažu da predstavlja „egzistencijalnu" pretnju.

Glumci kažu da bi veštačka inteligencija mogla da stvori scenario sudnjeg dana gde bi lažnjaci i mrtvi glumci mogli da budu zvezde sutrašnjice kroz kompjuterski generisana lica i glasove.

Za mnoge u poslu, to je sumorna pomisao - kompjuterski generisano snimanje filmova bez umešanosti snimateljske ekipe, glumca ili pisca.

Uticajna muzičarka i umetnica Kim Gordon, osnivačica Sonik Juta (Sonic Youth) i članica Udruženja filmskih glumaca, rekla je da nikada ne bi dozvolila da njen lik zameni veštačka inteligencija.

