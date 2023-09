U Srbiji danas pretežno sunčano

U Srbiji će danas, prema prognozi RHMZ-a jutro biti sveže, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije ponegde magla.

Tokom dana pretežno sunčano, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, gde će biti malo i umereno oblačno. Vetar slab i umeren istočni, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano uz slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijusa.