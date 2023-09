Dodik: BiH nikada nije bila suverena i neće biti, sve dok stranci ne odu

BANJALUKA - BiH nikada nije bila suverena i neće biti, sve dok stranci ne odu, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Da bi dobili suverenu i dejtonsku BiH, neophodno je usvojiti Deklaraciju o suverenosti, a to bi značilo da nema visokog predstavnika, ni stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, kazao je on u emisiji Telering na RTRS. "BiH ne može opstati, ukoliko nema baznog konsezusa", navodi Dodik. Kako podseća RTRS, upravo bi to trebalo da se postigne Deklaracijom o suverenosti BiH, koju je Dodik predložio partnerima na nivou BiH. U praksi, Dodik kaže, da bi se ovom Deklaracijom