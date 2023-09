Prva pobeda Alkarasa u Pekingu VIDEO

Karlos Alkaras, prvi nosilac na turniru u Pekingu, uspešno je započeo takmičenje.

Španski teniser je posle 97 minuta na terenu bio bolji od Nemca Janika Hanfmana, slavio je sa 6:4, 6:3. Bio je to njegov prvi zvanični meč od poraza u polufinalu US Opena od Danila Medvedeva. Alkaras je protiv 53. igrača sveta odigrao zanimljiv prvi set u kojem je bilo dosta oscilacija. Razmenili su brejkove u trećem i pčetvrtom gemu, da bi Alkaras opet u petom gemu stigao do brejka za 3:2. Hanfman je ipak uspeo da se posle 4:2 vrati na 4:4, ali nije izdržao,