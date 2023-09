Grenel o situaciji na Kosovu: Potrebna potpuna istraga i transparentnost

Nekadašnji izaslanik bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Kosova i Srbije Ričard Grenel ukazao je povodom sukoba u Banjskoj da je neophodno da se sprovede potpuna istraga kao i da autopsiju treba da obavi treća strana.

Grenel je na društvenoj mreži „X“, naveo da je transparentnost potrebna što pre. „Trebalo bi da se sprovede potpuna istraga i potpune autopsije od strane treće strane. Transparentnost je potrebna što pre“, naveo je Grenel. There should be a full investigation and complete autopsies done by a third party. Transparency is needed ASAP. https://t.co/DLCcO1fqPN — Richard Grenell (@RichardGrenell) September 29, 2023 Podsetimo Grenel je poručio onima koji ga optužuju da